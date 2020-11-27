周星馳作供：不記得曾抵押「天比高」換貸款　物業投資決定係我自己主意 (17:32)

代表于文鳳一方的資深大律師袁國強今日庭上披露，根據于文鳳與銀行職員的電郵，她稱周星馳2011年曾打算以55萬出租「天比高」12號屋，後來更考慮抵押，以換2.5億元貸款。

電郵中，銀行職員稱周星馳的收入未足夠通過壓力測試，于文鳳則稱周星馳當年3月會開拍新戲，擔任新戲導演可賺2000萬，惟周星馳對上述均回應「唔記得」。于文鳳一方稱，他2011年前根本沒打算將「天比高」12號屋用作自住，周星馳不同意。

至於大埔比華利山物業，于文鳳一方稱周星馳曾透過「星級投資者計劃」率先買入物業，惟他稱記憶模糊，但否認是于文鳳建議他投資，稱是投資界蔡朝旭建議他，更稱凡有新物業，「蔡生都係首先同我講」。

周星馳又解釋，「因為其實所有物業投資決定呢，最後都係我自己主意嚟，當然有好多人推薦嘅，但最後投資唔係因為佢哋推薦，係我自己嘅感覺」。

代表周星馳的資深大律師文本立覆問提及，周星馳口中的投資分成「禮物」，是否僅局限于文鳳推薦的投資。周說：「既然呢個係獎勵女朋友嘅，我唔會講到咁，即係冇所謂你幫唔幫我呀，我唔記得有講過。」

周星馳今日完成作供，他在助手護送下低調離開法庭，避開法院正門大批傳媒鏡頭，在法院另一出口離開。

周星馳遭于文鳳追逾7000萬佣金 相關報道：

Emily Online｜周星馳出庭作供粉絲高院追星 遇陳玉娥：化咗灰都認得你

周星馳不認同投標「天比高」歸功于文鳳 出價3億「係能力範圍，從未擔心」（2020年11月26日）

周星馳認曾付1492萬「佣金」沒在意用字 透露于文鳳先提分手（2020年11月26日）

周星馳稱主動提議送于文鳳一成分成「屬心意、禮物」（2020年11月25日）

周星馳供稱讓于文鳳管理業務因「佢係我女朋友」(2020年11月25日)