新冠肺炎｜今增92確診累計破6000宗　養和醫院小型爆發　離世病人及協助搶救醫護初步確診 (17:12)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，養和醫院或出現小型爆發，一名留院多月的77歲女子昨（26日）驗出初步陽性後離世，同病房有13名各自入住單人病室的病人，目前正等候檢測結果。自本月23日起曾在該病房工作的30名員工，經檢測後有兩人初步確診，當中一人曾協助搶救該離世女病人。

養和醫院小型爆發詳情：

初步陽性的77歲女子因自身疾病，8月起入住養和醫院33樓一單人病室，其間曾有家人或照顧者前往探訪。她11月25日起發燒，26日出現氣促，今日在院內的新冠病毒檢測呈初步陽性，其後不治。一名曾探訪她的家人11月23日因不適，到醫院求醫及取樣本，暫未有檢測結果，衛生防護中心可能會安排該人送院檢測。

張竹君稱，衛生防護中心與養和醫院初步商討，希望該13名同病房病人留在醫院33樓隔離檢疫；曾在涉事病房的約30名員工及數名醫生亦要檢疫。

14歲確診男生發病後仍上學 諸聖中學停課14日

新增17宗源頭不明確診個案，患者分別為11男6女，年齡介乎14至70歲，包括旺角聖公會諸聖中學一名14歲男生。張竹君表示，該男生11月24日發病後求醫及交樣本，11月26日最近一次上學，在學校沒有密切接觸者；該校須停課14日，衛生防護中心亦建議全校師生做病毒檢測。他11月26日曾到長沙灣補習社補習，同場有數名學生及教師，各人均有戴口罩，衛生防護中心會按情況安排他們檢疫或派樣本瓶作病毒檢測。

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