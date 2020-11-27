的士司機無業女認傷人及暴動　各囚3年8個月 (16:02)

兩名被告為報稱無業女子黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（58歲），其中女被告患精神分裂。法官胡雅文判刑時指出，事主在事後仍不時發噩夢，夢到自己被打，事件對他的心理健康有負面影響，稱事主只是到樓下投訴聲量過大，卻無辜被襲擊。

胡官指出，案發時正值有大量暴力事件發生，兩被告參與其中已屬支持和鼓勵暴力，同時或會令更多人仿效；又稱雖然次被告犯案時沒戴口罩，兩名被告亦沒使用武器，但案件不能個別衡量兩人案情，須以整體情況考慮判刑，因案情嚴重，須判以阻嚇性刑罰。

兩人承認去年11月9日在將軍澳富康花園1座外與不知名者意圖使X受嚴重傷害而非法及惡意傷害X，以及同日同地與其他身分不詳的人參與暴動。

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