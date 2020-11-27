屯門院舍教師非禮罪成囚6個月　官斥行為肆無忌憚 (15:45)

被告關志剛（57歲）獲准保釋等候上訴，他被控於去年1至3月期間，在屯門兒童及青少年院某課室，三度非禮女子X。

裁判官林子勤裁決指出，控罪發生在被告教授體育課期間，他涉嫌伸手入事主的上衣按摩背部、觸摸其胸側位置，以及在事主練習倒立時拍打她臀部。林官表示，16歲的事主X作供自然真摰，她亦沒有需要誣衊被告，因此採納其口供。

被告自辯稱，由於事主感腰痛便替她按摩，林官認為被告的說法全是杜撰，因為被告作為資深教師，理應對男女接觸有所避忌，而且被告大可以叫事主休息或教她拉筋，親自按摩明顯屬「不必要、不恰當」。林官續說，被告起初輕掃事主的手部，繼而掀起衣服摸胸，行為變本加厲，即使事主曾表示「OK」，不代表她真正同意被告的侵犯行為，遂裁定3罪成立。

辯方求情表示，被告現時沒有在涉事院舍工作，日後亦無法立足教育界，冀法庭輕判。

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