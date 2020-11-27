周梓樂死因庭｜送周梓樂往醫院救護員作供：不認為車輛阻路延誤救援 (15:08)

救護隊目鄭冠明表示，凌晨1時11分身處寶寧路時，接報要前往尚德邨尚禮樓。救護車沿寶順路轉入唐明街時，鄭冠明觀察到前方有巴士及私家車停下，故指示司機轉入尚德邨小路，他稱當時沒看見特別的人和事。

至凌晨1時20分，救護車到廣盈閣對開遇違泊「死車」阻塞道路，他和車上兩名救護員下車，持擔架床跑約100米到尚德停車場A。他表示，去程時遇車阻路以外路段行車暢通。裁判官問鄭冠明，遇阻路用多了多少時間到達傷者位置，鄭稱只多花1至2分鐘，不認為有延誤救援。

鄭冠明於凌晨1時30分到達周梓樂位置，周的嘴角有近乎乾涸的血漬，右頭側眼角附近有腫脹，沒明顯傷口。現場消防員告知，稱傷者或是由上一層停車場跌下來，估計脊椎及盆骨有創傷。救護員為周梓樂加上頭部固定器及脊椎板後，凌晨1時41分開車往醫院。

鄭冠明稱，行車期間感覺不到救護車要左閃右避或被阻礙，又稱當時未能取得周梓樂的血壓讀數，懷疑內出血導致血壓太低。當時周梓樂右眼瞳孔直徑5毫米，比正常的2至3毫米長，亦與左眼的2毫米不對稱，鄭冠明認為有可能是腦部受創。

另外，救護員在車上為周梓樂注射生理鹽水及凝血酸。鄭冠明解釋，由於懷疑他內出血，凝血酸可助凝血，對周梓樂使用1000毫克，達到可使用的最高劑量。救護車最終在凌晨1時59分到達醫院。研訊下周續。

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