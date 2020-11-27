周梓樂死因庭｜送周梓樂往醫院救護員作供：不認為車輛阻路延誤救援 (15:08)

科大生周梓樂死因研訊今日（27日）進入第10天，去年11月4日凌晨負責將周梓樂由尚德停車場送往伊利沙伯醫院的救護員出庭作供。該救護員供稱當日凌晨1時11分接報，至凌晨1時30分到達傷者位置，共花19分鐘；去程時遇兩次車輛阻路，但不認為這些阻塞延誤救援。
救護隊目鄭冠明表示，凌晨1時11分身處寶寧路時，接報要前往尚德邨尚禮樓。救護車沿寶順路轉入唐明街時，鄭冠明觀察到前方有巴士及私家車停下，故指示司機轉入尚德邨小路，他稱當時沒看見特別的人和事。
至凌晨1時20分，救護車到廣盈閣對開遇違泊「死車」阻塞道路，他和車上兩名救護員下車，持擔架床跑約100米到尚德停車場A。他表示，去程時遇車阻路以外路段行車暢通。裁判官問鄭冠明，遇阻路用多了多少時間到達傷者位置，鄭稱只多花1至2分鐘，不認為有延誤救援。
鄭冠明於凌晨1時30分到達周梓樂位置，周的嘴角有近乎乾涸的血漬，右頭側眼角附近有腫脹，沒明顯傷口。現場消防員告知，稱傷者或是由上一層停車場跌下來，估計脊椎及盆骨有創傷。救護員為周梓樂加上頭部固定器及脊椎板後，凌晨1時41分開車往醫院。
鄭冠明稱，行車期間感覺不到救護車要左閃右避或被阻礙，又稱當時未能取得周梓樂的血壓讀數，懷疑內出血導致血壓太低。當時周梓樂右眼瞳孔直徑5毫米，比正常的2至3毫米長，亦與左眼的2毫米不對稱，鄭冠明認為有可能是腦部受創。
另外，救護員在車上為周梓樂注射生理鹽水及凝血酸。鄭冠明解釋，由於懷疑他內出血，凝血酸可助凝血，對周梓樂使用1000毫克，達到可使用的最高劑量。救護車最終在凌晨1時59分到達醫院。研訊下周續。
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