父涉謀殺3月大女兒　被告案發前拍女兒照片傳妻稱「我同爸B等緊你返嚟」 (14:45)

被告張應輝（現年42歲）被控2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

女嬰母親兼被告妻子、現年22歲的盧殷童供稱，她曾在酒吧工作及當侍應。她形容夫妻關係「開頭幾好」，惟其後不時因瑣碎事爭吵，她產後亦患上輕微抑鬱症。她又稱，女兒主要由她照顧，被告多「顧住打機」，但也會協助照顧女嬰。

控方其後展示盧殷童與被告於案發前兩日的短訊紀錄，盧殷童曾提及自己打算外出工作，將女兒交給其他人照顧，被告應道「你成日都出去玩，冇湊個女，你出返去做嘢更加唔會理個女」，盧殷童則稱「知唔知我壓力好大」，被告再回應「係你自己揀」。

盧殷童表示，她案發前一日「情緒好差」，遂於凌晨近4時離家前往羅湖，「唔想畀人搵到，返大陸冇人搵到我」，形容女兒和被告當時在家睡覺。她其後在賓館留宿，醒來發現被告曾多次以電話和短訊試圖聯絡她，說她「冇啦啦走咗去」、「今日要同BB覆診」、「究竟發生咩事，噚日仲好地地，有咩唔開心搞成咁」、「做咩要走咗出去」，被告亦曾拍下女兒的照片稱「媽咪快啲返嚟，我同爸B等緊你返嚟」。

盧殷童又稱，曾擔心自己不在家的情況下，被告未能照顧女兒，「但唔會估到先生會咁做……一返嚟BB就死咗」。她一度在庭上哭泣。

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