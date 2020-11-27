國泰宣布永久取消年終談判　工會：企圖打壓工會力量 (14:28)

王思敏指出，上周工會向管理層提交年終談判的計劃書，建議討論項目包括確立工會認受性、審視新合約對現行政策的影響，以及更新兩項原有協議，包括空服員於外站停留時間，以及駐海外空服員數量及飛行航班的限制。當時管理層表示要更多時間研究。

王思敏補充，管理層曾稱年終談判沒保留的需要，如有其他議題要討論可在例會提出，以問卷形式收集員工意見，或在管理層同意下再召開其他形式會議。王思敏表明不同意，稱過往國泰有發問卷給員工，但因是實名制令不少員工卻步，回收率只有五至六成。

工會內務副主席孫德妍指出，每年勞方有權提出欲商討內容，過往討論項目除了有薪酬加幅，亦有航班編排、男女平等升遷機會、延長退休年齡等。

王思敏估計，今年建議書中「審視新合約」並無觸動國泰神經，強調談判是溝通過程，透過減低分歧達致勞資雙贏。工會要求國泰盡快返回談判桌，今午會到政總及太古集團總部遞交請願信，若國泰不重啟年終談判，未來工會不排除一切可能性抗議。

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