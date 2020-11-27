兩青年入已關港鐵站破壞認入屋犯法　官：行為類似暴動 (14:15)

任職侍應的盧智聰（21歲）及無業的林俊（24歲），承認於去年10月8日非法侵入港鐵將軍澳站意圖非法損壞該建築物及站內物品。

首被告求情時稱，現已經明白所為與訴求無關，願意賠償2萬元給港鐵。次被告則求情稱，他本身患有躁鬱症，當日因看到警暴而情緒激動，想阻止港鐵運送警員執勤才衝動犯案。法官練錦鴻明言，本案是類似暴動的行為，直指兩年半的量刑起點並不足夠。

控方案情指稱，去年10月港府宣布《禁蒙面法》實施後，多個港鐵車站遭受破壞，其中將軍澳站因被嚴重破壞而須在10月5日至11日關閉。案發前一天晚上，大批示威者在將軍澳站外聚集，閉路電視拍到，兩被告先後破窗進入車站並前往月台。

其後，次被告以鐵筆打碎玻璃幕門，及把梯子扔到路軌；首被告則把梯子及鐵鎚扔進路軌。防暴警於兩人欲離開時進入車站，在大堂拘捕兩人。控方稱兩人共打碎14道月台玻璃幕門，維修費共261萬元。