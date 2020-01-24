Emily Online｜周星馳出庭作供粉絲高院追星　遇陳玉娥：化咗灰都認得你 (14:00)

影星周星馳今日（27日）繼續就佢被前女友于文鳳追逾7000萬佣金嘅案件喺高院作供，「星爺」出現引起極大哄動，老中青三代粉絲紛紛趕去高院「朝聖」，包括「千禧後」影迷，同埋曾參加立法會選舉嘅陳玉娥。陳玉娥今日去旁聽，佢話20幾年前喺黃金海岸見過周星馳，休庭時更一度猛追星爺：「你認唔認得我呀？不過廿幾年前喇，嗰時我又未選立法會」，更豪言「我嚟緊又選，應該選到㗎喇，應該今次會贏」。星爺諗咗一陣，答：「化咗灰都認得你啦！」
千禧後影迷取簽名 被問《長江7號》對白答唔出
「千禧後」超級影迷Bosco噚日已開始旁聽，今日仲「西裝骨骨」一早到庭，趁星爺休息時上前攞簽名。Bosco同星爺講：「星爺，我好鍾意睇你啲戲㗎！」，又話最愛《長江7號》。星爺於是考驗下佢，「《長江7號》第一句對白係咩？」Bosco諗咗好耐都答唔到，星爺就講笑話「咁攞返個簽名嚟！」
Bosco話見到偶像好開心，又話星爺「真人nice啲」。Bosco話受周星馳啟發，希望做演員，又透露做過「臨記」，未來想加入電影圈。不過Bosco話唔方便透露職業，但話自己正在「實習」，星爺同佢講會去探佢！
星爺見有內地女影迷出現，問「乜依家唔係封緊關嘅咩」，原來女影迷係喺香港讀書嘅。
周星馳遭于文鳳追逾7000萬佣金 相關報道：
周星馳不認同投標「天比高」歸功于文鳳 出價3億「係能力範圍，從未擔心」（2020年11月26日）
周星馳認曾付1492萬「佣金」沒在意用字 透露于文鳳先提分手（2020年11月26日）