Emily Online｜周星馳出庭作供粉絲高院追星　遇陳玉娥：化咗灰都認得你 (14:00)

千禧後影迷取簽名 被問《長江7號》對白答唔出

「千禧後」超級影迷Bosco噚日已開始旁聽，今日仲「西裝骨骨」一早到庭，趁星爺休息時上前攞簽名。Bosco同星爺講：「星爺，我好鍾意睇你啲戲㗎！」，又話最愛《長江7號》。星爺於是考驗下佢，「《長江7號》第一句對白係咩？」Bosco諗咗好耐都答唔到，星爺就講笑話「咁攞返個簽名嚟！」

Bosco話見到偶像好開心，又話星爺「真人nice啲」。Bosco話受周星馳啟發，希望做演員，又透露做過「臨記」，未來想加入電影圈。不過Bosco話唔方便透露職業，但話自己正在「實習」，星爺同佢講會去探佢！

星爺見有內地女影迷出現，問「乜依家唔係封緊關嘅咩」，原來女影迷係喺香港讀書嘅。

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