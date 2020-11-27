施政報告│邱騰華：珍寶海鮮舫不只做酒樓賣海鮮　與海洋公園起協同效應 (13:50)

最新一份《施政報告》推出「躍動港島南」計劃，當中提到日後將由海洋公園與非政府機構協作令珍寶海鮮舫重生，被質疑會增加公園財政壓力，日後政府又要注資海洋公園。商務及經濟發展局長邱騰華今（27日）表示，就珍寶海鮮舫未來的營運方式，仍要與海洋公園商討，相信保育海鮮舫不局限於做酒樓賣海鮮，必然會利用其本身條件。他稱珍寶是港獨特地標，位處於漁港的核心地點，屬很好的亮點，會研究如何利用該艘流動畫舫，配合南區發展，與海洋公園起協同效應。
邱騰華指出，希望以招標形式引入營運者，不構成額外負擔，但無正面回應日後政府會否又要再注資海洋公園。他稱明年初海洋公園會制訂出重生方案，而「躍動港島南」計劃涉及不同部分，但相信當中的旅遊措施可以較早實行。
至於香港與新加坡的旅遊氣泡，早前因第四波新型冠狀病毒疫情而延遲至12月6日開展，上周五（20日）至本周四（26日）的不明源頭確診個案平均數達11.43宗，遠高於7天平均數超過5宗即溶斷的水平，旅遊氣泡會否再推遲。邱騰華表示，旅遊氣泡建基於兩地疫情受控情況相近、設雙重保險上落機檢測機制，決定暫時延後是尊重機制形式，若其中一地的疫情惡化，氣泡旅遊必須停止。至於會否影響其他地方的旅遊氣泡，他稱將受制於疫情，若未能安心，推展工作可能會慢下來，希望先建立一個機制，若情況許可，「做到幾多就幾多」，可以再調整。
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