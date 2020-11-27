施政報告│邱騰華：珍寶海鮮舫不只做酒樓賣海鮮　與海洋公園起協同效應 (13:50)

邱騰華指出，希望以招標形式引入營運者，不構成額外負擔，但無正面回應日後政府會否又要再注資海洋公園。他稱明年初海洋公園會制訂出重生方案，而「躍動港島南」計劃涉及不同部分，但相信當中的旅遊措施可以較早實行。

至於香港與新加坡的旅遊氣泡，早前因第四波新型冠狀病毒疫情而延遲至12月6日開展，上周五（20日）至本周四（26日）的不明源頭確診個案平均數達11.43宗，遠高於7天平均數超過5宗即溶斷的水平，旅遊氣泡會否再推遲。邱騰華表示，旅遊氣泡建基於兩地疫情受控情況相近、設雙重保險上落機檢測機制，決定暫時延後是尊重機制形式，若其中一地的疫情惡化，氣泡旅遊必須停止。至於會否影響其他地方的旅遊氣泡，他稱將受制於疫情，若未能安心，推展工作可能會慢下來，希望先建立一個機制，若情況許可，「做到幾多就幾多」，可以再調整。

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