通識科｜楊潤雄：會向受影響教師提供培訓或助轉型 (12:34)

楊潤雄稱，通識科宗旨是希望學生可發展多角度思考能力分析議題，培養學生正確價值觀等，強調新科目大體上宗旨沒有變，而小組意見認為過去的討論太空泛質疑會否做到多角度，故日後在概念上要定得清楚，又認為國民身分認同與多角度思考沒有衝突。

對於通識科改革後會把內地考察納入課程，楊潤雄稱出發點是考慮學生利益，到內地考察不僅是交流，還有實質工夫要做，但稱到內地考察不會納入文憑試成績，至於校內成績則交給學校決定，有關細節和做法會交予課程發展議會考慮和決定。楊潤雄說，讓學生到內地考察，目標是讓學生增廣見聞，以及在一些項目上有更深入了解，令學生可從不同角度去思考，考慮多角度和不同議題。

被問及改革通識科對教師的影響，楊潤雄稱如為了學生利益要作改變，教師業界內一定會有些人受影響，稱他們或可轉型教授其他科目或有其他選擇，教育局會盡量幫助他們適應轉變。他說，教師數目大致上不會變，整體課時也不會變，視乎課程發展議會建議如何改動課程，而學生多了時間，可能揀選多一個選修科，或會進行其他學習經歷、課外活動或其他活動。

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