新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽　 (08:30)

本港周四（26日）新增81宗新型冠狀病毒確診個案，當中75宗為本地感染。本文整理近7天（11月20至26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○九龍城區
又一城
○深水埗區
川味美食
北河街街市及熟食中心
盈暉薈 君好宴會廳
窩仔街 彩龍大酒樓
○油尖旺區
碧薈
荷李活商業中心
金雞廣場
都會海逸酒店
澳洲牛奶公司
餃掂手工餃子雲吞專門店
富多來商場二期
旺角中心一期
雅蘭中心 稻香
富多來商場二期
美麗華廣場
大師傅粥品
安年大廈 霸王山莊
梁顯利油麻地社區中心
旺角街市
聯合廣場
○黃大仙區
越秀廣場 新光宴會廳
彩雲商場 彩龍
現崇山商場 豪園麵家
○觀塘區
啟業商場 喜雙逢酒家
廣田商場 君悦海鮮酒家
○沙田區
新港城1期地下
富豪花園商場 新光宴會廳
沙田大會堂
美林商場 海港燒鵝海鮮酒家
新城市廣場
恒安商場
瀝源廣場 吉野家
顯徑商場 囍慶
仁安醫院 分科診所（馬鞍山）
馬鞍山體育館
恒安體育館
大圍街市
錦泰商場
沙田街市
○屯門區
新屯門商場 喜雙逢酒家
新墟街市
香港海關學院
○灣仔區
莊士企業大廈 星月居
黃泥涌市政大廈 昌記
利園二期
希慎廣場
養和醫院
○中西區
中國銀行大廈中國會
美國銀行中心
置地廣場 公爵大廈
○南區
南景花園（商場）
影灣園商場
○東區
福利樓 寶湖餐廳
太古坊
小西灣廣場
○北區
華明商場
○西貢區
東港城 壹匯中菜廳
新都城中心二期
Monterey Place
The Parkside 日日・食良、初心
Popcorn 土司工坊、翠園
資料來源：衛生防護中心（截至11月26日）
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