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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽　 (08:30)

本港周四（26日）新增81宗新型冠狀病毒確診個案，當中75宗為本地感染。本文整理近7天（11月20至26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○九龍城區

又一城

○深水埗區

川味美食

北河街街市及熟食中心

盈暉薈　君好宴會廳

窩仔街　彩龍大酒樓

○油尖旺區

碧薈

荷李活商業中心

金雞廣場

都會海逸酒店

澳洲牛奶公司

餃掂手工餃子雲吞專門店

富多來商場二期

旺角中心一期

雅蘭中心　稻香

富多來商場二期

美麗華廣場

大師傅粥品

安年大廈　霸王山莊

梁顯利油麻地社區中心

旺角街市

聯合廣場

○黃大仙區

越秀廣場　新光宴會廳

彩雲商場　彩龍

現崇山商場　豪園麵家

○觀塘區

啟業商場　喜雙逢酒家

廣田商場　君悦海鮮酒家

○沙田區 

新港城1期地下

富豪花園商場　新光宴會廳

沙田大會堂

美林商場　海港燒鵝海鮮酒家

新城市廣場

恒安商場

瀝源廣場　吉野家

顯徑商場　囍慶

仁安醫院　分科診所（馬鞍山）

馬鞍山體育館

恒安體育館

大圍街市

錦泰商場

沙田街市

○屯門區

新屯門商場　喜雙逢酒家

新墟街市

香港海關學院

○灣仔區

莊士企業大廈　星月居

黃泥涌市政大廈　昌記

利園二期

希慎廣場

養和醫院

○中西區

中國銀行大廈中國會

美國銀行中心

置地廣場　公爵大廈

○南區

南景花園（商場）

影灣園商場

○東區

福利樓 寶湖餐廳

太古坊

小西灣廣場

○北區

華明商場

○西貢區

東港城　壹匯中菜廳

新都城中心二期

Monterey Place

The Parkside　日日・食良、初心

Popcorn　土司工坊、翠園

 

資料來源：衛生防護中心（截至11月26日）

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