食物安全｜調味料未到期也可能變質　消委會：調味料發霉應整瓶丟棄 (09:00)

‧未開封調味料已過「此日期或之前食用」（Use By）：不應食用

若調味料已過「此日期或之前食用」，即使未開封、外觀和味道正常，但可引致食物中毒的微生物及它們所產生的毒素或已存在於調味料內，不應食用。

‧未開封調味料已過「此日期前最佳」（Best Before）：一般可安全食用

標示「此日期前最佳」的未開封調味料，過期後雖質素下降，但一般情況下仍可安全食用，食用前應檢查有否異樣、異味或變色等。

‧已開封調味料若儲存不當：未到期也可能變質

開封後的調味料若儲存不當，例如曾暴露於空氣，或曾被不潔餐具接觸，可能加快細菌和霉菌滋生，即使調味料未過包裝上的「到期日」，亦可能已變質。

‧已開封調味料若見發霉：應整瓶丟棄

坊間不少人誤以為調味料撇去發霉部分，仍可繼續食用。消委會提醒，霉菌的菌絲不能憑肉眼觀察到，可能已深入調味料內層，其毒素甚至遍佈整瓶調味料。如不慎誤食可能會腸胃不適，長期或過量攝取有可能增加患癌風險，亦可能引發嚴重感染，甚至致命。因此調味料若有發霉應整瓶丟棄，切勿食用。

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「此日期前最佳」vs.「此日期或之前食用」 保質期標籤要識分