警破「祈福黨」拘8人涉騙逾100萬元 (22:05)

警方稱，8宗案件的事主年齡介乎47至75歲，每宗涉款9500元至40萬元。其中兩宗案件，一宗7月時發生在粉嶺，一名71歲女子被騙去20多萬元現金，另一宗6月時發生在沙田，一名40多歲女子被騙去5萬元現金。

警方昨（25日）採取行動，在旺角一個唐樓單位拘捕兩男兩女，年齡36至64歲，全為非法入境者，來港至少6個月；另在黃大仙一個公屋單位拘捕1男3女，年齡21至48歲，其中48歲女子為非法入境者。8人涉嫌以欺騙手段取得財產、協助及教唆他人非法入境、未獲授權進境者在港逗留被捕。

警方稱，該「祈福黨」多向單獨女子下手，在休憩場所派出黨羽以問路形式搭訕，套取事主的個人資料及家庭狀況，其間第二名騙徒出現，聲稱事主氣色不好，介紹「神醫」予對方。事主不虞有詐，被帶到一名自稱「神醫」的孫女，該人按套取的資料說出事主個人資料，取得事主信任能「消災解難」，事主交出金器等財物放進「福袋」內「祈福」，惟有關財物被「偷龍轉鳳」成一樽水或沙，至事主按指示等待數天後打開袋始發現受騙，賊人則逃之夭夭。

警方稱，今年至目前全港共有30宗街頭騙案，當中29宗為「祈福黨」騙案，涉款680萬元，每宗涉款9500元至200萬不等，全部受害人均為女子，年齡介乎47至80歲，部分賊人由廣東省非法來港，能操流利廣東話。警方呼籲市民提防騙案。