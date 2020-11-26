張祺忠謀殺罪成　50年好友：張祺忠衰在唔識講No、要面面俱圓 (22:11)

任職建築師的陳梁材由小學至中學預科均與張祺忠同校，陳梁材早前擔任辯方證人，向陪審團力陳好友至今仍「絕對」值得自己繼續支持。他早前在庭外形容，張祺忠自小樂於助人、「nice到不得了」，「班上有個好高大、蝦蝦霸霸、花名叫『技安』，都同佢好好，咁大個出嚟食飯仲攬頭攬頸」。

朋友間不談家庭生活免張祺忠難堪

雖與好友相識50載，陳梁材只見過張妻數次，亦未見過張祺忠攜眷出席聚會。他覺得好友與妻子的關係近年轉差，朋友之間亦不談及張祺忠的家庭生活，以免對方難堪。

張祺忠女兒談父刑期不禁哭泣

對於好友被捕，陳梁材憶述，起初只以為其他友人「又搞惡作劇」，直至看到新聞報道，他才發覺屬實，得悉好友出現自殺念頭時亦甚為擔心，曾到警署嘗試探望對方。陳梁材同時聯絡張祺忠的一對子女，形容二人情緒穩定，至今仍經常帶備衣服和書本探望父親，但女兒談及父親的刑期，仍會不禁哭泣。

二人見面之時，張祺忠已還押約一個月。眼見好友情緒回復平靜、表情寬容，甚至與他說笑，陳梁材仍感好友「少少裝畀我哋睇，裝堅強，等我哋唔好擔心佢」，慨嘆好友一直「衰在唔識講no，科科要叻晒、成績要好好、面面俱圓」。張祺忠目前除做運動、與朋友透過書信聯絡，亦協助陳梁材進行聲學研究。

陳梁材表示會和其他舊同學繼續探望和支持張祺忠，盼望好友盡快出獄，與子女團聚。

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