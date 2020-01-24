周星馳不認同投標「天比高」歸功于文鳳　出價3億「係能力範圍，從未擔心」 (19:55)

周星馳續指出，他由始至終未有擔心資金問題，聲言「對融資不擔心，有信心從別處調出資金完成收購」，及豪言「本人一直對自己掙錢能力非常有信心」。

于文鳳一方追問，即使如周星馳所述，要短時間得到逾3億元非易事。周星馳回答有很多「其他方式」得到資金，但重申從未考慮那些方式，「因為去auction（拍賣），一定係能力範圍，自己畀到嘅價先會做，所以我從未擔心過」。

周星馳又說，他入標後已有不少地產商主動聯絡，表示渴望合作發展，如信和集團主席黃志祥。他明言，「唔需要擔心搵唔到合作伙伴」，「𠵱方面我對自己好有信心，而于小姐亦都非常相信我」。

周星馳表示，不認同「天比高」地皮的成功收購歸功于文鳳，承認入標後收到很多地產界朋友來電，其中地產界「劉先生」更認為3.2億元出價太高，著他「撻訂」。周星馳說，「投資上唔同人有唔同意見好正常，有人睇好有人冇咁睇好。我當然睇好，如果唔係都唔會真金白銀投資落去」。

于文鳳一方指稱，周星馳最終依賴于文鳳兄長于振華的介紹，才認識菱電集團胡亮明，達成收購。惟周星馳否認此說法，稱或有可能由另一陳姓朋友認識胡亮明。

周星馳：「可能有講過」贈于文鳳單車

于文鳳早前作供時稱佣金協議源於2002年聖誕前夕，當時周星馳說送她一輛單車作禮物。周星馳今日被問到是否記得曾於2002年聖誕向于文鳳說贈送單車，他回答：「完全唔記得有咁嘅對話」，隨後說「唔敢肯定有冇講過」，稱當年他「好鍾意踩單車」，有時他與于文鳳會一起踩單車，「可能有講過」。

周星馳預計明早（27日）完成作供。

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