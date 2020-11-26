37歲男約見女網友　遭5惡煞禁錮拍裸照失8.6萬元　警拘3男 (19:26)

男子無業，靠炒股票維生。他早前在交友程式「Skout」結識一名女子，兩人相約周日到旺角一酒吧吃飯。女方以喝醉為由要求男方送回家，二人登上一輛預先停泊在酒吧外的士，至元朗一僻靜處時的士停車，5名惡煞在車外將該名男子拉下車，對他拳打腳踢，又以木棍毆打他，要求他交出手機、信用卡等財物，並威脅他致電家人再存錢到指定戶口。賊人又拍攝男子裸照，要脅他不要報警。男子終被帶到八仙嶺後獲放行，其面、手及背有瘀傷及擦傷，事件中共損失86,500元。男子翌日報警。

警方接報後，懷疑案件涉及一個有組織犯罪集團，並相信集團亦牽涉數宗同類案件。警方昨（25日）在大埔及沙田拘捕3名男子，涉嫌串謀非法禁錮、串謀行劫及刑事恐嚇。3名被捕人均21歲，分別報稱地盤工人、救生員及無業，部分為犯罪集團的骨幹成員，警方相信已瓦解該犯罪集團，並正追捕數名在逃者，包括餘下的兩名施襲者、涉案女子及的士司機，相信眾人為同黨。

警方呼籲網上交友要小心，切勿與陌生人見面及透露個人資料，又呼籲如有人遇到類似案件，致電3663 8744與旺角警區重案隊一隊聯絡。