林卓廷許智峯控意圖妨礙司法公正等罪　押後明年1月再訊 (20:20)

民主黨早前因不滿當局DQ（取消資格）4名民主派議員而與其他民主派議員提出請辭，其中許智峯已離職，而林卓廷於12月1日正式離任。

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高勁修指出，控方雖然稱林及許二人已不是立法會議員，但他們仍是區議員及有參與政黨，而早前案件在裁判法院提訊時，裁判官已批准他們可公務外遊，但須離港前72小時向警方提交外遊安排，遂在控辯雙方沒有就此決定向高等法院申請覆核下，認為現時安排已平衡雙方關注，情況沒有重大改變，故不會應控方要求更改二人保釋條件。

4名被告依次為民主黨成員林卓廷（43歲）和許智峯（38歲）、廚師曾焌熙（28歲）及社工鍾凱研（39歲）。林卓廷、許智峯及曾焌熙被控同一項意圖妨礙司法公正罪；許智峯及鍾凱研被控同一項不誠實取用電腦罪和刑事損壞罪；曾焌熙另被控一項參與非法集結罪。

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