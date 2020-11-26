新冠肺炎｜今增81宗確診　歌舞群組增59宗包括西醫胡可滿 (16:41)

歌舞群組新增個案包括一名77歲男醫生胡可滿（個案5918），在富山邨富信樓當兼職醫生，11月23日發病，最後上班日為11月25日，所屬診所的護士和清潔工須檢疫。衛生防護中心建議11月21日或之後曾到涉事診所求醫的市民做檢測。

部分源頭不明個案：

．個案5914：60歲男子，無病徵，曾在個案5916潛伏期間探訪對方，二人是親戚；有跳舞眾集及打麻將活動

．個案5916：65歲女子，無病徵，檢疫工作人員，源頭有機會是本地或輸入

．個案5931：15歲福建中學（小西灣）學生，該學校須停課及安排學生檢疫（詳見15:18 小西灣福建中學中三生確診）

．個案5948：25歲女子，為位於大欖的香港海關學院學員，無病徵，她曾接觸的宿友須檢疫，其他受培訓人員須檢測

．個案5902：昨（25日）公布初步確診的港怡醫院急症室27歲男護士，11月24日發病，有數名緊密接觸者須檢疫，曾接觸醫院病人，其間有穿戴保護裝備

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有確診個案曾到過以下場所，呼籲曾到過下列場所的人盡快進行檢測：

．石硤尾彩龍大酒樓

．黃大仙彩雲商場彩龍皇宮大酒樓

．黃大仙BandStage Live Music：11月20日有大型聚集，有患者是當日的表演者，並曾到其他歌舞場所

．太子大子道西樂陶演藝中心

．銅鑼灣金利文廣場 A&B Dance Academy

另外，衛生防護中心亦發現多名患者曾在尖沙嘴或銅鑼灣參與菲力偉健美集團的小組課程，包括瑜珈班、伸展班等，中心呼籲曾在該處參與課程的學員做檢測。

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