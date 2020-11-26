水警漁護署聯合打擊非法捕魚　截10艘漁船拘48內地漁民 (15:55)

警方南水警分區行動支援小隊指揮官王雋傑高級督察表示，近期香港水域內非法捕魚情況增加，自10月中旬起，水警聯同漁護署針對非本地漁船越境闖入香港水域非法捕魚採取行動，針對索罟群島、南丫島以南、長洲以南、果洲群島、后海灣、大澳及大棚灣等非法捕魚黑點採取聯合巡邏，於惡劣天氣、低能見度及風高浪急等不同情況下成功截獲10艘船隻，拘捕涉非法入境的47男1女（18至66歲）內地人，當中32男1女（22至66歲）同時涉非法捕魚，交漁護署檢控。王雋傑稱，行動至今共檢獲超過1噸重魚獲，相信主要用作供應內地市場。

漁農自然護理署漁業執行及特別項目科漁業主任陳璚表示，於過去一個半月內，漁護署已就7宗涉非本地漁船非法捕魚的案件作出檢控，其中漁護署截獲1艘罟網漁船及1艘刺網漁船，分別檢控12名及2名非本地漁民，水警則截獲2艘蝦拖漁船、1艘定置網漁船及2艘刺網漁船，共拘捕19名非本地漁民。

陳璚稱，其中一宗案件發生於10月16日，漁護署巡邏船截獲於本港赤洲西北部水域非法捕魚的一艘非本地漁船，當場拘捕12名非本地漁民，全部人因違反《漁業保護條例》（第171章）被判監禁14日，緩刑36個月，涉案漁具全數充公。

漁護署於記者會展示該署最新的巡邏船，稱已添置9艘新船取替即將退役的舊船。新巡邏船長12米，以鋁合金組件製成，由內地船廠製造，每艘船約271萬元。