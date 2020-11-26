無業父涉焗死女嬰受審　發短訊予離家妻「你會後悔一世」 (17:02)

被告張應輝（現年42歲）被控2018年8月22日謀殺張嘉雯（終年約3個月）。控方開案陳辭指出，被告妻子盧殷童於2018年5月21日誕下事主，惟被告翌月失業，全家依賴綜緩維生。

案發前一天凌晨近4時，被告妻子經羅湖關口獨自離港，留下女兒予被告照顧。至同日下午，被告透過短訊查問妻子的位置，妻子最終於翌日凌晨約1時半透過短訊告知被告，她將會回家，但情緒問題愈來愈差，希望先冷靜下來。被告則回覆「你之後繼續出去玩」、「你一世都會後悔今日所做的事」。

被告於8月21日晚上近11時半經羅湖關口離港，獨留女兒在家中長達37小時。至妻子兩日後返回家中，發現女兒已經死去。據被告妻子所見，女嬰當時臥在雙人牀上，臉部朝下、臉色發紫，同時被枕頭和被鋪覆蓋。法醫驗屍後認為，女嬰因窒息致死，脫水和飢餓亦同樣促成女嬰的死亡。被告於事發兩個月後經羅湖關口返港時被捕。聆訊下午續。

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