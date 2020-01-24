周梓樂死因庭｜抹車工母女作供　見「有細路哥瞓係地下唔郁」曾領消防到傷者處 (15:32)

停車場抹車工人尹攜珍供稱，她在去年11月3日晚上7時開始工作，翌日凌晨坐在2樓近傷殘人士專用泊車位的石壆上休息，附近有兩名青年。她稱轉身望一眼，突然發現「地下有啲嘢，有個細路哥瞓係地下唔郁」，形容兩名青年表情呆滯。消防員及後出現，她遂帶領消防員到傷者處，因為有人處理傷者，「覺得個心舒服咗」。

尹攜珍表示，兩名青年穿深色上衣，表情「唔係好寬容」，與平日在停車場飲酒聊天的年輕人不同。她稱發現傷者後感到「驚驚地」，於是致電叫女兒尹雪嵐前來。

尹雪嵐供稱，兩母女當日在停車場清潔車輛，她在凌晨零時55分打算由停車場走到富康花園時，在2樓看到一個消防喉轆被拉出來，所以知道火警鐘響「是假的」。惟根據早前證供，消防隊目鄧智恒供稱在3樓發現消防喉轆拉出。

此外，寶林消防局總隊目鄭樹榮、消防員譚東輝及消防員梁彥聰今出庭作供。三人事發當晚乘升降台消防車F332到肇事停車場。三人均表示當晚見過防暴警員兩次；第一次是消防員由唐明街穿過停車場到消防控制室時，看見一批防暴警員在廣明苑近寶康路一個迴旋處。三人又表示，其後在停車場2樓行人路處理傷者時，有一批防暴警員在行車路。鄭樹榮稱有警員走近石牆了解，「有望過，睇下做咩」，但他聽不到任何人說話。

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