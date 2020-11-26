周星馳認曾付1492萬「佣金」沒在意用字　透露于文鳳先提分手 (14:59)

于文鳳一方指出，即使周星馳投資有獲利，他沒有如供稱般主動分成予于文鳳，要于文鳳特別提出才可獲得分成。周星馳回應：「首先𠵱個係一個講法，一個心意，細節我都唔記得，或者嗰時好忙，好多嘢做。如果大家記得，講起，就會去做。」

于文鳳一方追問，若周星馳當時忙碌，大可以請下屬助手處理匯款，「一個電話搞掂」。周星馳答：「當其時點解佢（于）唔問𠵱個禮物，我又點解冇畀𠵱個禮物，我已經唔記得咗。」

于文鳳一方表示，在旺角先施大廈的投資中，由於兩人於2002年聖誕達成分成協議，而先施大廈則於協議達成前、即2002年9月購入，故周星馳才沒有主動將先施大廈利潤分成予她。周星馳不同意，說「我冇同佢喺聖誕節有任何commitment（承諾）。」

惟周星馳承認，若于文鳳投資上幫他賺錢，「基本上」也會分成予她，又說「女朋友幫你賺咗啲錢，你當係禮物咁分啲畀佢，都係好正常」。

周星馳又承認，在普樂道16號及18號物業上，他與于文鳳曾因分成討論意見不合，于文鳳連續數天提出分成要求，他不願意，雙方拉鋸數天。他說：「𠵱個分成係一個心意，係建基於大家關係好好，同好開心嘅情況下，但于小姐將𠵱個講成非得要做嘅嘢，開唔開心都要做嘅嘢。」他又稱，始終認為分成是「禮物」，但于文鳳則認為屬於她「應有權益」。

但周星馳承認，最終向于文鳳支付1492萬元，並簽妥文件標明款項是「佣金」。他解釋，「佣金」一字並非他寫上，當時亦無在意用字，而他與于文鳳在分成上仍然有不同想法，他說：「拗撬後于小姐表現得好唔開心，我唔想見到佢咁，所以就畀錢佢。」

周星馳稱與于文鳳分手後不是朋友

不過，被問到兩人分手一事，周星馳稱于文鳳先提出分手，並稱他於2010年7月看見報道，明白于文鳳有新男友，「才確信于小姐跟我分手」。他說，分手初期與于文鳳仍是好朋友，但慢慢變成「一個好差嘅關係」，又說「我同于小姐關係由情侶慢慢抹淡，變成朋友，最後再轉差就變成朋友都唔係」。他補充，「其實于小姐搵到一個佢喜歡嘅人，我都戥佢開心」。案件下午續。

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