警長警車掌摑男子罪成囚3個月不服上訴　律政司：明顯使用非法武力 (14:55)

法官押後頒布裁決。上訴人黃明偉（47歲）被控於2017年4月11日，在土瓜灣道與落山道交界的警車內襲擊男子李文瀚。今年7月底他被裁定罪成，即時獲准保釋等候上訴。

上訴方一方表示，事主李文瀚的證供不盡不實，他初時聲稱被拳打右眼，其後又改口稱被掌摑左眼，原審裁判官不應接納其證供。上訴方又稱，事主曾在上警車前襲警，在車內又突然站起身，相當具威脅性，為防止他用頭撞椅背或用腳襲擊車上警員，警長使用的武力合法。

律政司一方則稱，不論是掌摑或拳打，警長也是用右手打事主面部，說法與片段相符。針對武力的合理性，律政司一方指出，事主當時已鎖上手扣，沒有構成即時危害，警長明顯使用非法武力；案發時警長一邊掌摑一邊以粗口辱罵事主，顯然是發泄情緒，若要制服被告，只要將他按住便可。

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