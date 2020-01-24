保就業計劃第二期｜新一批名單涉及2600僱主　工資補貼16億涵7.2萬僱員 (15:15)

保就業計劃第二期補貼的新一批僱主名單，今日（26日）在「保就業」計劃網站公布，涉及約2600名僱主，發放工資補貼額約16億元，承諾受薪僱員人數超過7.2萬人。
部分獲取補貼的公司：
．香港飛機工程有限公司/補貼額：165,187,026元/承諾僱員人數：6053
．MHK Restaurants Limited（香港麥當勞）/補貼額：138,255,303元/承諾僱員人數：12,984
．周大福珠寶金行有限公司/補貼額：77,276,901元/承諾僱員人數：2835
．華僑永亨銀行有限公司/補貼額：54,500,838元/承諾僱員人數：1965
．太古資源有限公司/補貼額：39,258,540元/承諾僱員人數：1567
．維他奶國際集團有限公司/補貼額：37,739,166元/承諾僱員人數：1395
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