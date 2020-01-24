Emily Online．施政報告｜田北辰稱施政報告為爭取連任政綱　林鄭月娥：你已經害咗我　林健鋒讚特首「叻過超人」 (12:15)

今日田北辰發問時，講機場檢疫問題，點知講來講去都未入正題，最後立法會主席梁君彥提醒佢快啲問，仲話「呢個唔係你發表施政報告嘅場合」，引來哄堂大笑。

林健鋒：特首，你真係仲叻過超人

係呢個剩返主要係建制派議員嘅施政報告答問大會，唔少議員起身發言時都讚林鄭月娥嘅施政報告，經民聯林健鋒亦唔例外，話施政報告內容全面，佢同時提到商界關注同內地開關嘅時間，認為市民要配合政府嘅防疫工作，佢仲同林鄭月娥「真情告白」話：「特首，你真係仲叻過超人，有勇有謀又打得，我哋好支持你，但你一個人做唔做得哂呢？噚日你講到差唔多兩個鐘頭時，喉嚨都沙埋，有好多市民（傳）短訊畀我，好關心、支持你，仲話好惜你。」

施政報告專題：link.mingpao.com/66074.htm