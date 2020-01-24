施政報告｜立會宣誓或由特首監場　林鄭月娥：有待政制局公布稱做法無可厚非 (10:28)

林鄭月娥指出，特首有雙首長身分，既是行政機關首長，亦是整個獨立行政區的首長，代表特別行政區。被問及立法會功能是監督政府，若特首為議員監誓是否有問題，林鄭月娥認為可以互相制衡，現時法官亦由她監誓，終審法院的海外法官亦是由她監誓，彰顯了行政長官在一國兩制、基本法下的憲制地位。

林鄭月娥又稱，目前對行政、立法關係再次充滿信心，會多去立法會。對於大批民主派議員宣布辭任，立法會現時缺乏多元聲音，她稱，部分議員選擇不留在立法會，「呢個唔係我哋嘅決定」，「我唔係滿意定唔滿意嘅問題」，強調立法會有監督政府的憲制功能，理想是有多元的立法會，但「現在做不到不是我們的問題」。

她指出，過去一年多，立法會未能發揮到配合政府施政，通過法例及修訂撥款的功能，部分議員「會又唔開，長期拉布」、「主席又選唔到」，甚至有說法稱若相關議員能在下一屆立法會過半數，將會無差別反對政府的政策，質疑在這情況下是否有同行的基礎。

林鄭月娥被問及2017年競逐特首時，曾被對手形容將會是「撕裂2.0」。她今回應已經不太關注民望這些數字，作為特首，由去年至今一直被人身攻擊、被妖魔化，說什麼也會被誤傳，要洗脫這些被抹黑的形象很困難，她只能努力工作，希望透過工作成效，令人相信政府仍努力施政，不會令人覺得到在任期的最後三分一便不工作。

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