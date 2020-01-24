施政報告｜林鄭月娥稱就業計劃非送走年輕人　質疑大灣區被污名化　稱「很喜歡年輕人」 (10:15)

林鄭月娥說，很重視年輕人發展，但由於本港科技產業方面機會不多，加上經濟前景不明朗，現時深圳及廣東省政府均表示願意支持本港的年輕人發展，呼籲年輕人不要錯失良機。她又稱，就業計劃不是要年輕人做「開荒牛」，指出參加計劃企業已超過10個，而且是知名企業；她又說人才是流動的，吸納得愈多，發展潛力愈大，青年會否返港屬其自由發展。

林鄭月娥稱，部分年輕人或有誤會而不願返內地，最大的誤會是特首提及較多大灣區，便認為是掏空、邊緣化香港、只是聽中央說話；上任特首在其中一份施政報告中提及較多「一帶一路」，便污名化「一帶一路」，現時變成污名化大灣區，她認為這些行為對香港不利。

有聽眾說本港公司說明不聘請涉及「黑暴」的年輕人，問林鄭月娥有否與商界商討，希望他們帶頭聘請香港年輕人。林鄭月娥回應經常向商界說，希望他們不要太受報道影響，不要「一竹篙打一船人」，但經過如此大的社會動盪，有人擔心是無可厚非，但相信隨時間過去，恐懼亦會消除。

施政報告專題：link.mingpao.com/66074.htm