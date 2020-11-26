新冠肺炎｜醫管局檢測結果通知出錯　6人檢測陽性系統誤發「陰性」短訊 (00:06)

據了解，事件涉及金域檢驗（香港）有限公司。該公司早前為4名司機進行新冠病毒檢測，初步結果為一宗陽性及3宗「不確定」，4名司機入院後病毒檢測呈陰性，當時港府稱無證據證明樣本於處理過程中出現交叉污染。

醫管局表示，今次事件涉及2972名參與計劃的市民，當中有6宗個案的測試結果為陽性，但系統錯誤將其他人的陰性結果透過短訊通知有關病人。局方知悉有關錯誤後，已即時與衛生署衛生防護中心聯絡，跟進該6名病人的情況，6人早前已入院接受隔離治療。醫管局強調，事件沒有延長相關病人逗留在社區的時間。醫管局已把事件通報個人資料私隱專員公署。

翻查醫管局資料，局方早前透過公開招標購買新冠病毒PCR測試服務，金域於8月奪標為化驗承辦商之一，由9月5日至11月27日提供服務，涉款4065萬元。

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