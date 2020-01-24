審計報告｜歷史博物館、電影資料館逾70萬藏品未登記入冊　審計署促康文署改善 (20:07)

截至去年12月31日，康文署博物館有近160萬件藏品，博物館主要透過接受捐贈及採購蒐集藏品，但審計報告指出現時有多件藏品不但未被展出，更未完成登記入冊工作。例如截至今年4月30日，香港電影資料館約70萬件等候入冊的藏品中，有約46萬件（66%）至少在10年前蒐集；截至去年12月31日，香港歷史博物館有13346件藏品等候登記入冊，當中有3622件（27%）至少在5年前蒐集等。審計署認為情況不理想，這會令市民無法及早欣賞藏品。

審計報告亦指出，香港歷史博物館蒐集捐贈藏品工作方面有改善空間，有捐贈者欲捐贈兩艘木船，2015年1月已獲批准，但直至今年才覓得合適地方存放木船及進行滅蟲工作，最後捐贈者決定只捐贈其中1艘木船，康文署7月接收該木船並存放於羅屋民俗館作滅蟲及修復處理。審計署認為康文署覓地需時甚久並不理想，日後需致力加快覓地存放捐贈藏品。

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