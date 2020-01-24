周星馳遭于文鳳追逾7000萬佣金　稱主動提議送于文鳳一成分成　「屬心意、禮物」 (19:16)

被問到為何突然「心情好」，周星馳稱因當時樓價正值低潮，覺得投資有機會，「于小姐亦好支持我嘅想法」。他承認，分成10%是他主動提議，屬「一個心意」、「禮物」，又說「因為佢係我女朋友，所以（10%）係一個好大嘅百分比」。

于文鳳一方遂問周星馳，有否覺得用金錢作禮物送贈女友「好奇怪」，周星馳直言「唔奇怪呀」，並說自己甚少買禮物贈于文鳳，她亦不喜歡珠寶和花等禮物。被問到曾否擔心于文鳳跟他一起只因為錢，周星馳則説「當時我冇」。

周星馳表示，將分成定為10%，其中原因為希望于「勤力啲」，惟被問到此話何解，周說此非重點，解釋「因為講到投資物業，當你相信自己眼光，最後做到成績，係開心嘅事」，並稱獲得于相信及支持，會有滿足感。代表于文鳳一方的前律政司長、資深大律師袁國強聞言道，「我明白會有滿足感，可惜我從來未試過」。

周星馳又在盤問下透露，于文鳳跟周家成員關係「有好有唔好」，跟周母關係「麻麻哋」，其他成員就「OK」。周星馳續說，2002年時于文鳳每周相約前往周家一兩日，于會寫卡予周，內容「提及好多嘢」，包括要求收禮物，但強調此要求「唔多」，卻承認周母或特別在意于提出此要求。

周星馳作供未完，明天（26日）繼續。

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