周星馳遭于文鳳追逾7000萬佣金　稱主動提議送于文鳳一成分成　「屬心意、禮物」 (19:16)

影星周星馳2010年與「香港建設」太子女于文鳳分手後，女方興訟向周星馳追討逾7000萬元投資佣金一案，周星馳今午（25日）繼續作供，他承認2002年某一夜，在普樂道7號大宅與于文鳳共晉晚餐後，他感到「心情好」，「我哋坐喺露台，見到全香港好多高樓大廈，講起物業，我講咗我嘅投資計劃，佢好贊同，亦都講到分成，喺投資物業方面比佢一成分成」。
被問到為何突然「心情好」，周星馳稱因當時樓價正值低潮，覺得投資有機會，「于小姐亦好支持我嘅想法」。他承認，分成10%是他主動提議，屬「一個心意」、「禮物」，又說「因為佢係我女朋友，所以（10%）係一個好大嘅百分比」。
于文鳳一方遂問周星馳，有否覺得用金錢作禮物送贈女友「好奇怪」，周星馳直言「唔奇怪呀」，並說自己甚少買禮物贈于文鳳，她亦不喜歡珠寶和花等禮物。被問到曾否擔心于文鳳跟他一起只因為錢，周星馳則説「當時我冇」。
周星馳表示，將分成定為10%，其中原因為希望于「勤力啲」，惟被問到此話何解，周說此非重點，解釋「因為講到投資物業，當你相信自己眼光，最後做到成績，係開心嘅事」，並稱獲得于相信及支持，會有滿足感。代表于文鳳一方的前律政司長、資深大律師袁國強聞言道，「我明白會有滿足感，可惜我從來未試過」。
周星馳又在盤問下透露，于文鳳跟周家成員關係「有好有唔好」，跟周母關係「麻麻哋」，其他成員就「OK」。周星馳續說，2002年時于文鳳每周相約前往周家一兩日，于會寫卡予周，內容「提及好多嘢」，包括要求收禮物，但強調此要求「唔多」，卻承認周母或特別在意于提出此要求。
周星馳作供未完，明天（26日）繼續。
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