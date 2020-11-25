男廚工疑復合不果涉斬傷前女友　控方：事主留醫一個月聲帶受損眼有重影 (18:50)

控方開案陳辭稱，被告謝安2018年初結識事主林以晴，兩人很快發展為情侶。被告搬入事主在馬頭圍鴻運街8號的劏房住所，連同其6歲女兒同住。惟同居後兩人關係轉差，事主向被告提出分手，要他搬走並要求收回鎖匙。同年12月7日，被告突然出現在單位內，與事主就分手一事發生爭執，被告一度拿出生果刀及用手掐事主的頸。

其後事主帶女兒短暫離開香港，兩人於同月11日回港，事主害怕被告仍在屋內，回家後先檢查各位置。事主轉身時突看到被告手持長20厘米的刀，她大叫並慌忙逃跑，但在地下大閘前遭被告截停。被告用刀刺事主腹部，又在其額頭上割了一刀，其間有鄰居嘗試調停不果，鄰居先帶走在一旁大哭的事主女兒。

控方表示，被告及後欲帶事主返回單位，事主趁機逃跑，但又在大閘前被截停。被告之後用刀多次揮斬向事主，事主的頭、頸及手部被斬傷，大量出血暈倒，送院兩天後才蘇醒，須留醫一個月。事後事主的聲帶嚴重受損，只能輕聲說話。