張祺忠涉殺妻｜官：張祺忠有謀殺意圖　倘陪審團認為受挑釁或失常犯案可裁誤殺 (18:33)

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉在港大宿舍偉倫堂用電線勒斃妻子一案，今（25日）在高等法院續審，法官開始引導陪審團。法官表示，被告雖有意圖殺妻，但假如陪審團接受他案發時受挑釁，或精神失常下犯案，便應裁定被告謀殺罪不成立，但誤殺罪成立。陪審團預計明日（26日）開始退庭商議。
法官彭寶琴表示，辯方已承認被告張祺忠（56歲）殺害妻子陳慧文（終年53歲）；雖然被告曾表明自己無意殺妻，但觀乎本案證據，被告當時有謀殺意圖，辯方亦不爭議有關事宜。
就辯方提出被告受妻子挑釁下犯案，法官彭寶琴表示，陪審團需考慮事主的言行，是否可能令被告突然失去自制能力；當一個正常和清醒的人面對相同情況，他會否受挑釁和出現謀殺意圖，繼而攻擊事主。
至於辯方提出被告因精神失常而犯案，彭官指出，假如陪審團認為被告並非受挑釁而殺妻，便需循此方向再作考慮。彭官稱，陪審團需考慮被告當時是否可能精神失常；其精神問題是否源於事主之前的行為，或被告自身疾病或損傷而造成；以及被告的精神問題是否足以減輕罪責。
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