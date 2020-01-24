張祺忠涉殺妻｜官：張祺忠有謀殺意圖　倘陪審團認為受挑釁或失常犯案可裁誤殺 (18:33)

法官彭寶琴表示，辯方已承認被告張祺忠（56歲）殺害妻子陳慧文（終年53歲）；雖然被告曾表明自己無意殺妻，但觀乎本案證據，被告當時有謀殺意圖，辯方亦不爭議有關事宜。

就辯方提出被告受妻子挑釁下犯案，法官彭寶琴表示，陪審團需考慮事主的言行，是否可能令被告突然失去自制能力；當一個正常和清醒的人面對相同情況，他會否受挑釁和出現謀殺意圖，繼而攻擊事主。

至於辯方提出被告因精神失常而犯案，彭官指出，假如陪審團認為被告並非受挑釁而殺妻，便需循此方向再作考慮。彭官稱，陪審團需考慮被告當時是否可能精神失常；其精神問題是否源於事主之前的行為，或被告自身疾病或損傷而造成；以及被告的精神問題是否足以減輕罪責。

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