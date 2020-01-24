周梓樂死因庭｜消防隊長供稱救護車在召喚後17分鐘到達　裁判官稱再有市民主動提供資料 (19:05)

詹德鵬表示，當晚他乘坐升降台消防車F332前往尚德停車場A，其間在尚德邨尚明樓外遇到有巴士停泊，導致未能前行。消防車約在凌晨零時55分到達停車場外。

其後，詹德鵬稱在停車場消防控制室，透過無線電收到消防隊目黎偉傑通知於2樓發現傷者，需要增援。於凌晨1時09分，他致電消防控制中心匯報，要求派出救護車。庭上播出該通電話的錄音，詹德鵬在錄音中表示有人在停車場高處「跳下」受傷，中心職員問「關唔關個啲POE（public order event，即公眾活動）事？」他回應暫不知，又稱火警鐘發生誤鳴。中心職員問及警鐘誤鳴「關唔關tear gas（催淚煙）事？」詹德鵬表示應有關，並確認有人打破消防手掣玻璃。中心職員掛線前向他指出，中心已派出A344救護車。

另外，庭上播放由市民證人蒙偉傑提供的短片，片中消防員及急救員處理傷者時，有人發現地面有救護員，但有人表示「第二單嚟」。詹德鵬承認當時說「第二單嚟」的是自己，因為當時曾指示救護車A344停在唐明街，故認為由廣新閣來的救護員應是另一批。但他隨即致電A344的主管，對方確認身處廣新閣。陪審團問他指示救護車停在唐明街時，有否告知對方路面情况，他說沒有，亦不知對方有否遇上阻礙。

死因裁判官高偉雄透露，另有一名市民證人為在庭上播放的閉路電視中，由停車場3樓跑下2樓高層、一名帶帽少年。片段中，該少年跑下來後，另有一名深色上衣少年跑下來向消防員求救。

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