地盤工堵路判囚6周刑滿後離港　律政司申加刑獲批改囚9個月　法庭頒拘捕令 (16:15)

被告袁志成（36歲）早前承認於去年7月1日在金鐘夏愨道與演藝道交界與其他身分不詳的人參與非法集結。被告今日缺席聆訊。

控方庭上透露，被告於今年7月21日刑滿出獄，而律政司於7月17日已向答辯人發出信件，表示會申請刑期覆核，被告亦簽妥信件確認已知悉。案件分別於8月7日及25日於高院提訊，其中一次有辯方律師代表出庭，但被告於8月31日經機場離港，再沒有回港記錄。

控方今在被告缺席聆訊下，在庭上播放當日片段，顯示被告曾與示威者推鐵馬造成路障，又坐在路邊喊「黑警死全家」。

控方指出，原審裁判官林希維判刑過輕，並認為林官沒有考慮案發時警方只有20至30人，但聚集示威者逾數百人，規模大，歷時逾半小時，對公眾安寧構成威脅，而且示威者蒙面、穿黑衣，有備而來，無視警方多次警告，即使案發時無人受傷，但他們佔據於通往灣仔及金鐘的夏愨道，又掟雜物，其暴力程序近乎暴動。

高院首席法官潘兆初批准律政司的申請，認為原審判刑過輕，原則上犯錯，將量刑點改為入獄15個月，但因被告認罪，且已服刑完畢等，改判他入獄9個月，並發出拘捕令。

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