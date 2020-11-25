審計報告｜旅發局大型活動旅客參與度、認知度低 (15:48)

審計署今日（25日）在新一份報告中指出，該署審查了旅發局2014/15至2018/19年度期間完結的大型活動業績指標，發現部分大型活動的旅客參與度偏低，以及對大型活動認知度持續減少，當中「香港美酒佳餚巡禮」的市場推廣和宣傳開支，由2017/18年度的1230萬元增加59%至2018/19年的1950萬元，但活動認知度卻由33%減至28%。
而旅發局去年12月31日舉行的「2020香港除夕倒數大抽獎」，活動網站啟動後卻發生連串問題，包括參加者無法登入網站等。審計署指出，旅發局籌辦大抽獎的時間十分緊逼，前後不足一個月，認為旅發局應從中汲取經驗，避免日後舉辦其他活動時重蹈覆轍。
旅發局委聘的顧問於今年5月完成有關大抽獎活動的檢討，提出13項建議，涉及採購、保障個人資料、系統設計、開發及測試、確保活動公平進行，以及應變計劃等。旅發局今年9月回覆審計署表示，暫無計劃於短期內再舉辦網上抽獎活動，但會在日後舉辦相關活動時採納檢討報告的建議。
旅發局回應稱，非常重視審計署的建議，正積極跟進合共38個項目，以回應審計報告的建議。旅發局稱，認同多元化客源對本港旅遊業十分重要，一直持續檢視策略，回應市場轉變，以審慎運用公帑。旅發局亦強調，隨着新型冠狀病毒為全球旅遊業帶來新常態，旅發局已作出應變，並採用靈活彈性的策略，當個別市場具備訪港條件，便會先進行推廣，希望能盡快恢復客源及善用資源。
審計報告 相關報道：
強制驗樓料需20年發出1.2萬幢樓宇法定通知 審計署促屋宇署精簡計劃