審計報告｜強制驗樓料需20年發出1.2萬幢樓宇法定通知　審計署促屋宇署精簡計劃 (15:25)

根據強制驗樓計劃，屋宇署每10年會向樓齡達30年或以上的私人樓宇業主發出法定通知，規定業主為樓宇的公用部分、外牆及伸出物等進行訂明檢驗，在有需要時進行訂明修葺。審計署表示，截至今年4月，屋宇署共發出超過8200份法定通知，涉及逾5300幢樓宇。

審計署提到，為發出法定通知而揀選樓宇的目標數目，由2014年的2000幢減至去年的400幢，今年才稍回升至600幢。若以今年目標數目推算，要20年才能向現時仍未被揀選的1.2萬幢樓宇發出法定通知。

報告又列出樓宇諮詢委員會在今年8月，將首要揀選準則修訂為樓齡達40年或以上的私人住用或商住樓宇，但審計署認為要顧及樓宇評分制度的其他3項揀選準則，並指出有60幢私人住用或商住數宇雖不符合首要揀選準則，但曾涉及樓宇構件墮下事故，可能對公眾安全構成高風險。審計署因此認為委員會須持續檢討揀選準則，將強制驗樓計劃揀選目標樓宇的所有準則納入屋宇署指引。

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