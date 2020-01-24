周梓樂死因庭｜消防隊目：停車場3樓消防喉被拉出惟無火警迹象　聞到催淚煙 (15:09)

消防隊目鄧智恒表示，消防員去年11月4日凌晨接報前往停車場處理火警，他與隊員岑嶺峯被派往3樓視察，兩人分開左右兩邊巡邏，其間他發現泊車位附近的消防「撳手掣」被打破，旁邊的消防喉轆亦被人拉出10多米。他稱，現場沒有火警迹象，相信有人拉喉不是為救火。

鄧智恒表示，及後從對講機得悉同僚在2樓發現傷者，遂前往2樓協助，救治傷者其間有穿「Press」反光衣的人提到傷者就讀科大，表示要通知校方。

被問到停車場的環境如何，他稱聞到刺鼻的催淚煙味。有陪審員問及根據經驗，會否有人以消防水喉撲熄催淚彈，他稱沒有接觸過類似情況。裁判官高偉雄此時打斷，提醒陪審團「唔好作任何揣測」，要在證供基礎下發問。

岑嶺峯供稱，他當日在停車場3樓巡邏，沿途沒有發現異樣。研訊主任特別問到，泊車位附近有一塊矮石牆，該處有沒有可疑之處，岑嶺峯一概表示「無為意」和「無任何發現」。

岑嶺峯提到，他由3樓走到2樓上層，一度「有少少迷路」，後來會合消防隊長詹德鵬及總隊目鄭樹榮。一名男子走近表示「有人受傷」，帶領3人前往傷者處。

聆訊今午繼續。

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