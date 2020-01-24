周星馳被前女友于文鳳追7000萬　周星馳供稱讓于文鳳管理業務因「佢係我女朋友」 (14:49)

滿頭白髮的周星馳今日身穿黑色西裝、戴眼鏡出庭作供，出入均有兩名壯男陪同。他宣誓時表示沒有宗教信仰，作供時態度認真，語調平淡，用句精簡。

周星馳承認與于文鳳拍拖後，于文鳳約在2000年開始幫他打理電影公司及私人事務，惟被問到是否基於于文鳳能力及忠誠，才讓她管理業務時，周星馳答：「主要原因係佢自己喜歡，如果佢唔喜歡，我係唔會逼佢」。

至於于文鳳的能力，周星馳稱她當年在電影及房地產均無經驗，但稱「因為佢願意學習，同埋佢係我女朋友，我亦想佢學到嘢，同埋佢都勤力嘅」，故接受她協助。對於于文鳳早前在庭上稱會訓練周星馳的英語，又稱兩人時常説英語。他承認于文鳳有訓練他，但稱「99.9%都係同佢（于文鳳）講中文」。

于文鳳一方指出，當周星馳於2002年4月用公司名義，以月薪2萬元聘請于文鳳處理業務時，周星馳知道並着她辭去本身正職。但周星馳堅稱沒要求于文鳳辭職，「其實佢辭職，我都唔係好記得」，但承認于文鳳當年有時會前往他位於尖沙嘴的辦公室，卻忘記箇中細節，稱「睇戲食飯，呢啲一定會有」。至於2萬元月薪如何得出，周星馳亦稱已忘記，但稱「一定係雙方同意」。

周星馳同意，他重視私人生活，當年信任于文鳳，會與她「睇樓」，但補充「其實我成日都自己一個人出去睇物業同食嘢嘅」，又說他與數名地產經紀及高層是「密友」，會按他們的推介投資物業，有時會向他們透露自己財政狀況。

關於電影製作，周星馳被盤問時指出，曾參與《功夫》、《長江7號》等電影製作。以《功夫》為例，他說構思劇本近一年，拍攝了3至4個月，後期製作一年，惟部分電影如《青蜂俠》，周星馳稱他僅參與初期構思，「花咗啲時間」，但最終沒有參與製作。

庭上又透露部分製片人與周星馳公司的電郵，顯示有外國製片商曾有意開拍《功夫2》，但由於周星馳想獨攬版權，電郵中稱美國製片商「哥倫比亞影業」無可能妥協。另一電郵透露，周星馳不能只掛着《美人魚》監製名銜，又要分得製作人利潤，稱他要更投入製作，才可分得更高利潤。周星馳下午續作供。

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