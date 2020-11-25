新冠肺炎｜港怡醫院急症室男護士初步陽性　曾為病人採集樣本 (17:05)

港怡醫院稱，該男護士曾於上周五（20日）在急症室為一名病人進行鼻咽拭子測試，其間佩戴全套個人保護裝備。該病人其後確診，男護士因曾採集其樣本被列為一般接觸者。男護士昨日（24日）出現輕微病徵，今日起沒有上班，沒有與任何病人密切接觸，現時情況輕微及穩定。

院方稱，已安排5名列為密切接觸者的急症室員工進行病毒測試，全部呈陰性，他們會檢疫14天。其他約20名同一部門而沒有與上述男護士有密切接觸的員工，已接受測試，全部結果為陰性，他們亦會接受14天醫學監察。

院方稱，在徹底清潔及消毒急症室所有範圍及設施期間，病人暫時轉至另外一門診。急症室服務今午已恢復正常。有港怡醫院醫生透露，染疫護士相對年輕。

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