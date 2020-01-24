巴士情殺案被告：遭拒飯敘感被嫌棄　事主「應承唔會再丟低我，但都係丟低我」 (15:05)

被告吳欣鍵（現年25歲）被控於2017年9月16日謀殺李倩姮（終年20歲）。他供稱，曾在女友不知情下，在成人網站搜尋女性自拍的片段，以查閱女友是否片中人，「想知佢哋有冇背住我同其他男人咩囉」，形容自己曾在一、兩個晚上之內，閱畢數千段影片。他同時不欲介紹事主予朋友認識，「如果朋友追Annie（事主洋名），點算」。

被告稱，他自2017年7月開始任職助理工程師，形容工作性質簡單，但對工程師的職業發展沒太大幫助，「每日係地盤行嚟行去，做地盤佬......其他同學畢業，著西裝、涼冷氣，嗰啲就真係工程師。」他又稱，事主其後獲大學取錄，與朋友到越南旅行時甚少回覆短訊，令他「覺得Annie未來做護士，睇唔起我係地盤佬」，形容自己同年8月工作表現轉差，經常被上司訓斥，並需要靠其他同事「執手尾」。

他續稱，事主至同年9月提出分手，他感到「驚，驚佢唔同我一齊，諗唔到冇咗佢生活點過」，形容自己曾打算在盂蘭節當日自殺，「聽過啲人話盂蘭節死嗰啲人投唔到胎，投唔到胎唔再有下一世，唔使咁辛苦。」他其後接聽事主來電，並與對方見面，事主當時邊哭邊擁抱被告，稱假如被告「死咗我點算」。

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