審計報告｜民政總署委承辦商助「三無大廈」成立或恢復法團　9年成功率僅14% (13:58)

所謂「三無大廈」，即無法團或任何形式居民組織及沒有聘用物業管理公司的私人大廈。報告指出，全港有5255幢「三無大廈」，佔全港私人大廈13%，民政總署自2011年起針對這些大廈推行了三期顧問服務，委聘兩間物業管理公司任承辦商，為大廈免費提供專業意見和跟進，協助大廈業主成立法團。

然而，審計署稱承辦商雖然接觸了3820幢「三無大廈」，但成立法團或恢復法團運作的整體成功率只有14%，審計署認為民政總署應考慮管理公司承辦商面對的困難，從而制訂措施以改善成功率。

另外，民政總署設立聯絡小組以主動及外展方式為私人大廈提供支援服務，但審計署表示，民政總署的聯絡主任未有遵從工作手冊每年最少探訪每幢私人大廈一次，在2016至19年間，每年有約一半大廈未獲探訪。

民政總署稱，在2017年的管制人員報告中，有關要求已由聯絡私人大廈的業主或管理團體的新指標取代，惟審計署仍認為聯絡小組定期探訪私人大廈有助確保大廈持續得到妥善管理。

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