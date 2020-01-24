施政報告｜已覓330公頃土地建31.6萬公營房屋單位　滿足未來10年需求 (12:41)

林鄭月娥指出，供應主要來自東涌填海、古洞北╱粉嶺北和洪水橋╱厦村等新發展區的農地和棕地、多幅改劃作公營房屋的用地、9幅分別位於啟德和安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋的用地、粉嶺高爾夫球場部分用地，以及多幅完成檢視具房屋發展潛力的棕地群。

增加資助房屋供應：

．市建局將「煥然懿居」毗鄰的重建項目訂為另一個「首置」項目，估計可在2024年推出約260個單位

．房委會轄下策劃小組委員會已決定於2022年年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，估計可於2028年完成重建，預計可提供約1600個單位

．重建房委會工廠大廈，估計可於2031年提供合共超過3000個公營房屋單位

．重建大坑西邨，可提供超過3300個單位

．連同正深入研議的3400個過渡性房屋單位，已覓得可在未來3年內提供13,200個單位的土地。政府亦建議向相關資助計劃額外注資33億元，政府總承擔金額增至83億元

．實施先導計劃，資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途，運輸及房屋局計劃向「關愛基金」申請資助推行先導計劃，務求短時間內推出，以增加過渡房屋的供應

施政報告專題：link.mingpao.com/66074.htm