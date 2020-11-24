新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:12)

本港今日（24日）新增80宗新型冠狀病毒確診個案，當中69宗為本地感染。本文整理近7天（11月18至24日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:57報道：今增80宗確診 54屬跳舞群組累計187宗 10本地感染源頭不明
○九龍城區
土瓜灣街市
又一城
○深水埗區
中國船舶大廈 星月樓
長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家
○油尖旺區
The One AFURI Ramen + Dumpling、牛気
國際商業信貸銀行大廈 百樂會懷舊歌舞
碧薈
荷李活商業中心
金雞廣場
都會海逸酒店
○黃大仙區
越秀廣場 新光宴會廳
○觀塘區
廣田商場 君悦海鮮酒家
啟業商場 喜雙逢酒家
牛頭角市政大廈
○沙田區
馬鞍山中心 傷心酸辣粉
廣源社區會堂
新港城1期地下
富豪花園商場 新光宴會廳
沙田大會堂
美林商場 海港燒鵝海鮮酒家
新城市廣場
仁安醫院
恒安商場
恒安體育館
馬鞍山體育館
○大埔區
大埔廣場 翠華茶餐廳
○屯門區
新屯門商場 喜雙逢酒家
新墟街市
○灣仔區
景隆街14號 敏華冰廳
世貿中心 名家韓國餐廳
灣仔街市
金利文廣場
莊士企業大廈 星月居
香港賽馬會跑馬地會所
○中西區
中國銀行大廈中國會
○南區
南景花園（商場）
香港仔市政大廈
海洋公園
○東區
香港東隅酒店
宏安道18號 Chop Chop食神叉燒
福利樓 寶湖餐廳
星輝臺衛星閣 敏華冰廳
○中西區
上環街市及熟食中心
○西貢區
將軍澳廣場
賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
新都城中心二期
資料來源：衛生防護中心（截至11月24日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介