新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:12)

○九龍城區

土瓜灣街市

又一城

○深水埗區

中國船舶大廈 星月樓

長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家

○油尖旺區

The One AFURI Ramen + Dumpling、牛気

國際商業信貸銀行大廈 百樂會懷舊歌舞

碧薈

荷李活商業中心

金雞廣場

都會海逸酒店

○黃大仙區

越秀廣場 新光宴會廳

○觀塘區

廣田商場 君悦海鮮酒家

啟業商場 喜雙逢酒家

牛頭角市政大廈

○沙田區

馬鞍山中心 傷心酸辣粉

廣源社區會堂

新港城1期地下

富豪花園商場 新光宴會廳

沙田大會堂

美林商場 海港燒鵝海鮮酒家

新城市廣場

仁安醫院

恒安商場

恒安體育館

馬鞍山體育館

○大埔區

大埔廣場 翠華茶餐廳

○屯門區

新屯門商場 喜雙逢酒家

新墟街市

○灣仔區

景隆街14號 敏華冰廳

世貿中心 名家韓國餐廳

灣仔街市

金利文廣場

莊士企業大廈 星月居

香港賽馬會跑馬地會所

○中西區

中國銀行大廈中國會

○南區

南景花園（商場）

香港仔市政大廈

海洋公園

○東區

香港東隅酒店

宏安道18號 Chop Chop食神叉燒

福利樓 寶湖餐廳

星輝臺衛星閣 敏華冰廳

○中西區

上環街市及熟食中心

○西貢區

將軍澳廣場

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場

新都城中心二期

資料來源：衛生防護中心（截至11月24日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

11月23日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽