上海仔准20萬元保釋　尖沙嘴酒店檢疫 (20:45)

傍晚7時05分，「上海仔」郭永鴻在律師陪同下由機場警署步出，他頭戴黑色闊邊帽，身穿黑色外衣、黑褲，架着橙色「蒼蠅眼鏡」，戴白色口罩，拉着一個名牌LV行李箱，慢慢步向一部七人車，其間未有回應記者提問，該七人車其後駛往尖沙嘴喜來登酒店。由於郭永鴻從外地回來，根據衛生署規定，需要接受14天強制檢疫。他在警署被扣留將近2天，需要在酒店繼續餘下12天強制檢疫。

警方表示，周日晚上約9時在機場拘捕一名62歲郭姓男子，涉嫌刑事誹謗、串謀傷人及串謀刑事毁壞。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。據了解，郭永鴻所涉控罪，分別發生在2016、2018及2019年，警方暫未掌握足夠證據起訴，同時需要徵詢律政司意見；郭永鴻獲准以20萬元保釋。

據悉，郭永鴻向警方自稱曾於歐洲感染新型冠狀病毒，雖已復元，但因歐洲疫情嚴重，擔心再次染疫，故周日經迪拜及泰國曼谷乘飛機回港。

2017年11月，警方毒品調查科財富調查組人員突擊搜查南區淺水灣道3號一單位，拘捕一名涉嫌洗黑錢的郭姓男子。初步調查相信他於2007年1月至2012年7月期間，透過4個本地銀行戶口清洗黑錢，涉款逾1億元。2016年7月，上海仔涉串謀刑恐、傷人及勒索，由泰國返港時被捕。

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