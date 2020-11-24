海關關員無牌管無線電對講機罪成　罰款5000元 (20:40)

被告林熾輝（26歲）被控於去年9月13日在紅磡紅樂道無牌管有一部無線電發送器具。辯方求情稱，被告和家人因本案遭人起底，資料被公開，其後被告又因在衝突中替受傷便衣警員急救而備受網民抨擊，承受了極大壓力。

辯方續稱，被告的家人及其海關同事均形容他樂於助人、有良好品格，他作為香港緊急醫療服務團的一員，在新型冠狀病毒疫情期間曾到亞博及老人院等服務；過往一度擬為陌生人捐骨髓，但受助人在一切準備就緒時離世，可見被告不惜犧牲自己助人。

辯方爭議對講機是屬於被告的同行友人，但在被告不知情下，對講機被放進其背囊，裁判官鄭念慈裁決指出，被告作為有多年經驗的海關關員，理應特別小心別人給他的物品，即使是朋友，都會查看後才接收，但被告盲目相信朋友，做法不合常理，故他肯定被告在知情下管有需領牌照的涉案對講機。

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