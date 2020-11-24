新冠肺炎｜康文署場地除罩演出者須持檢測陰性證明 (19:40)

此外，演出者亦須視乎演出日數，每10天提供更新的陰性檢測結果。如有違規，康文署會保留權利，禁止有關演出者演出。

自10月1日起，康文署轄下所有表演場地實施以下的防疫措施：

1. 各表演場地觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的七成半，相連的座位不得超過4個，座位須平均分布

2. 在附屬設施如排練室等，每組參加者包括導師最多為4人，組與組之間須保持社交距離，使用人數一般不超過原定可容納人數的七成半

3. 場館內觀眾及後台工作人員必須佩戴口罩

新冠肺炎 相關報道：

安心出行｜餐飲及表列處所12月3日前須申請「安心出行」二維碼

今增80宗確診 54屬跳舞群組累計187宗 10本地感染源頭不明

酒吧派對房間須關閉、宴會限40人 周四生效 4人限聚令口罩令維持