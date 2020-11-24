康文署場地除罩演出者須持檢測陰性證明 (19:40)

康樂及文化事務署（康文署）於11月30日起，在轄下的表演場地實施進一步的防疫措施，如演出者在有現場觀眾的表演期間不能佩戴口罩，他們須於演出前72小時進行政府認可的新冠病毒檢測，並在持有檢測陰性結果證明後，才能參與相關表演，以保障觀眾。
此外，演出者亦須視乎演出日數，每10天提供更新的陰性檢測結果。如有違規，康文署會保留權利，禁止有關演出者演出。
自10月1日起，康文署轄下所有表演場地實施以下的防疫措施：
1. 各表演場地觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的七成半，相連的座位不得超過4個，座位須平均分布
2. 在附屬設施如排練室等，每組參加者包括導師最多為4人，組與組之間須保持社交距離，使用人數一般不超過原定可容納人數的七成半
3. 場館內觀眾及後台工作人員必須佩戴口罩
新冠肺炎 相關報道：
安心出行｜餐飲及表列處所12月3日前須申請「安心出行」二維碼
今增80宗確診 54屬跳舞群組累計187宗 10本地感染源頭不明
相關字詞﹕新冠肺炎 防疫 康文署 表演 檢測 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介 編輯推介