工程師涉巴士上33刀殺女友　自辯稱與事主拍拖「似中六合彩頭獎」 (18:55)

報稱土木工程師的吳欣鍵（現年25歲）被控2017年9月16日謀殺李倩姮（終年20歲）。被告選擇以基督教形式宣誓。他供稱，初中時曾與朋友「講鹹濕嘢」，惟遭對方「講是非」，及後遭全級同學恥笑。他其後升讀大學和參加迎新營，其間曾參加用頭撞爛西瓜的遊戲，惟事後不時嘔吐和頭痛，求醫後發現蛛網膜出現囊腫。

被告表示，由於他沒性經驗，曾應朋友Alex建議嫖妓數次，惟性交時安全套一度脫落。他當時擔心感染愛滋病，便應Alex提議驗血和服用藥物，惟Alex其後要求他支付6萬元，並威脅向他淋紅油，形容當時覺得自己「好污糟、跟一世」，其後定期驗血和消毒衣物。他又稱，有醫生因懷疑他患強迫症，曾為他撰寫轉介信至精神科，但他認為「好人好者點解要睇精神科」，故未有求診。

至於死者為他第四任女朋友，他稱曾打算與她結婚，但擔心她居於私樓，而他居於公屋的差異，令她的父母看不起他，又形容女友「生得好睇」而不欲對方參加迎新營，「驚佢唔要我」。他又稱，曾透過Snapchat、Find My Friends等應用程式追蹤女友的位置，亦會待女友與朋友外出後歸家時，在對方住所樓下等待，「睇下有冇男人送佢返屋企」。聆訊明（25日）續。

相關報道：工程師涉巴士上33刀殺女友 精神科醫生：被告情緒大起大落不符抑鬱症狀（11月3日）