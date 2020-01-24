《緊急法》及《禁蒙面法》被裁合憲　民主派終極上訴　形容《緊急法》為「不受限制的核能」 (16:50)

代表24名民主派的資深大律師李志喜質疑《緊急法》的合憲性，認為當中沒有足夠限制行政機關引用時的權力，令政府可用以叫停保釋、人身保護令、有陪審團的審訊，甚至制定刑責高至終身監禁的罪行等；《緊急法》亦沒有清晰定義何為「危害公安的情況」、限制措施的生效時間及生效期，令市民難以得知何時有該些情況出現及完結。

李志喜續指出，特首會同行政會議使用《緊急法》時基於保密原則，制定條例過程如身處「黑箱環境」，亦直接跨過立法機關實行條例，導致公眾聲音遭忽略，引來實質問題及危機。她舉例稱，如較早前政府引用第599章《預防及控制疾病條例》臨時禁止堂食時，許多地盤工人難以到就近的茶餐廳吃飯，要花長時間排隊等外賣，以及蹲在公園、公廁等地方進食。

另一代表民主派的名譽資深大律師陳文敏指出，現時法例規限情況過於一刀切，不可能稱原本正戴口罩參與合法遊行集會的市民，因市民自行改道等原因、令集會演變成和平的未經批准集結後，便因身處該集結時戴口罩而犯法。

首席法官馬道立問及如集會演變成非法集結時，警方舉旗稱那一刻所有人要除口罩，做法是否可行，陳文敏稱應由警方命令及給予時間集結的人疏散，若在一段時間後有人仍不肯離開或除口罩，才作拘捕。

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